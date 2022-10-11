مستشفى الملك المؤسس يشارك في اليوم العالمي للصحة النفسية

الوكيل الاخباري - شارك مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي باليوم العالمي للصحة النفسية عبر تنظيمه يوما للصحة النفسية بالتشارك مع الهيئة الطبية الدولية.



وقال عميد كلية الطب في جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور بشير خصاونة خلال الاحتفال، ان اليوم العالمي للصحة النفسية هو يوم أعلنته منظمة الصحة العالمية ليكون في العاشر من تشرين الأول من كل عام، لنشر الوعي العام بقضايا الصحة النفسية، والاهتمام بالقضايا والمشكلات النفسية التي من الممكن أن يعانيها الأفراد وتؤثر على جودة معيشتهم والاستمتاع بحياتهم.

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