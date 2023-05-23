معلومات مهمة عن الآنسة رجوة عروس الأمير الحسين

الوكيل الاخباري - ينتظر الجمهور الأردني والعربي بفارغ الصبر موعد الإحتفال بزفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وخطيبته رجوة آل سيف، ولمن لا يعرف بعض التفاصيل عن رجوة وحياتها وهواياتها، سوف نستعرض لكم معلومات مهمة عن رجوة آل سيف في هذا المقال.



من هي رجوة آل سيف؟



ولدت رجوة في الرياض في 28 أبريل من عام 1994، والدها من قبيلة سبيع، وهو رجل أعمال ومالك شركة السيف للمقاولات الهندسية المحدودة.



تلقت تعليمها في المدرسة الثانوية في السعودية، ودرست الهندسة المعمارية في جامعة سيراكيوز في نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.



وعن هواياتها يعرف جزء كبير من السعوديين والأردنيين، أن الآنسة رجوة آل سيف مهندسة معمارية، لكن ما لا يعرفونه عنها أنها فارسة متألقة في عالم ركوب الخيل، وهي بالأساس هوايتها المفضلة.



والى جانب هواية ركوب الخيل التي اكتسبتها منذ الطفولة خاصة وانها عاشقة للخيل، تهوى رجوة الرسم والتصوير والسفر، وتبدع بممارسة هواياتها خلال يومياتها.



ومع بدء العد العكسي ليوم زفافها على الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، في الأول من حزيران/ يونيو 2023 بحضور كبار الشخصيات الرسمية في المنطقة العربية والعالمية.



ومما لا شك فيه أن رجوة هي امرأة ذكية وملفتة وفارسة جميلة وأنيقة بإطلالاتها، والجميع يترقب كيف ستكون اطلالاتها في يوم زفافها المنتظر على الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد .

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