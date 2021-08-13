الجمعة 13-08-2021
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الجمعة، 13-08-2021 12:20 م

مكاتب ومديريات العمل تواصل استقبال مراجعيها أيام السبت

وزارة-العمل


الوكيل الاخباري - تواصل مكاتب ومديريات وزارة العمل ومديرية العاملين في المنازل استقبال مراجعيها أيام السبت خلال فترة قوننة وتوفيق الأوضاع للعمالة غير الأردنية المخالفة التي قررها مجلس الوزراء والتي تستمر حتى الثاني من الشهر المقبل.

وأشارت الوزارة أن داوم مديريات ومكاتب العمل ومديرية العاملين في المنازل أيام السبت سيكون من الساعة 9 صباحاً وحتى 4 مساء للتسهيل على أصحاب العمل وتسريع انجاز معاملاتهم خلال فترة قوننة وتوفيق الأوضاع للعمالة غير الأردنية المخالفة.

--(بترا)

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