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السبت، 24-06-2023 05:13 م

وزير الأوقاف يتفقّد حجاج عرب 48

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الوكيل الاخباري - قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، رئيس بعثات الحج الأردنية إلى الديار المقدسة، الدكتور محمد الخلايلة، إن الوزارة هي المسؤولة عن حجاج عرب "48"، و أنّ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني كانت على الدوام تقديم أفضل الخدمات وتوفير سبل الراحة لحجاج المملكة وعرب "48".

وأضاف الخلايلة، خلال جولة على مساكن حجاج عرب"48"، اليوم السبت، بحضور مدير دائرة الحج والعمرة مجدي البطوش، أن كوادر الوزارة تُولي حجاج "48" اهتماماً كبيراً لتسهيل تأديتهم لمناسك الحج، لافتاً إلى أن البعثة الإدارية تعمل على قدم وساق لخدمهم.

وأشار الخلايلة، إلى أنّ مكرمة جلالة الملك الراحل الحسين بن طلال طيب الله ثراه، مكّنت حجاج "48" من تأدية مناسك الحج بجوازات سفر أردنية مؤقتة بكل سهولة ويسر.

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