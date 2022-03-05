منخفض خماسيني غداً وعاصفة رملية متوقعة جنوب المملكة

الوكيل الإخباري - أفاد الراصد الجوي مامون عقل من مركز راصد الأردن للتنبؤات الجوية بتصريح خاص لـ "الوكيل الإخباري" أن المملكة على موعد مع مُنخفض جوي خماسيني غدا الأحد يجلب الأجواء المُغبره في مناطق مختلفة من المملكة والرياح الشديده والتي من الممكن أن تصل سرعة هباتها حاجر 100كم بالساعة بالأضافة الى وجود فرصه للأمطار في مناطق متفرقة من المملكة تكون طينية على الأغلب بسبب الأجواء المُغبره المُتوقعة.



وأضاف عقل أن المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة من الممكن أن تتعرض لعواصف رملية قوية لذا دعى اخذ أقصى درجات الحيطه والحذر.

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