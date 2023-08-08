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الثلاثاء، 08-08-2023 03:58 م

المستشفى الميداني الأردني غزة/75 يتعامل مع 13 ألف مراجع

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الوكيل الإخباري - تستمر طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة/75 بتقديم خدماتها الطبية والعلاجية والإنسانية للأهل والأشقاء في القطاع.

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وقال قائد قوة المستشفى العقيد الركن يحيى فهمي العنيزات: "إن المستشفى الميداني الأردني غزة/75 تعامل منذ بدء عمله حتى اليوم مع 13 ألف مراجع، وبلغت العمليات الجراحية التي تم إجراؤها (24) عملية جراحية كبرى، و(290) عملية جراحية صغرى. مضيفاً أن المستشفى مكرمة ملكية ولفتة إنسانية امتداداً لمسيرة الخير والعطاء الهاشمية، ويسعى دائماً إلى تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية المميزة للأشقاء في القطاع.


من جانبهم، عبر الأهالي في قطاع غزة عن شكرهم وامتنانهم لمكارم الأردن المتواصلة والوقفة الهاشمية الأصيلة تجاه الأشقاء في القطاع، بإقامة المستشفى الميداني الأردني وإدامة عمله والتي تجسد أواصر التلاحم والتواصل المستمر بين الشعبين الشقيقين، معربين عن خالص أمنياتهم للأردن ملكاً وشعباً بالتقدم والازدهار.

 




 

 


 

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