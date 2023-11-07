من موقع الوكيل الاخباري إلى متابعيه الكرام

الوكيل الإخباري - إيماناً بدورنا الإعلامي في تقديم الرسالة الكاملة والخبر الصحيح ، وبما يخدم رواية الحق، ولأن فلسطين بوصلتنا والقدس تاجها، نؤكد على أن "موقع الوكيل الاخباري" لم يدّخر جهداً في متابعة وتغطية الأحداث في قطاع غزة وفلسطين المحتلة منذ بدء أحداث 7 اكتوبر الماضي، عبر تقديم التغطيات الاخبارية والاحداث اولا بأول، وفضح جرائم الاحتلال الاسرائيلي الغاشم.



ولان دورنا إبراز الحقيقة، فإن بعض وسائل التواصل الاجتماعي تعمل وبشكل متعمد إلى طمس الحقائق، وهو ما لا نقبله ولا نرضخ إليه، وتفرض قيود كبيرة على الأخبار والمنشورات التي تخص الشأن الفلسطيني والقضية الفلسطينية.



وعليه، فإننا ندعو القرّاء الكِرام الى متابعتنا عبر قناتنا على تطبيق (تيليجرام) عبر الرابط https://t.me/AlwakeelNews2021 الذي لا يفرض أي قيود على نشر أحداث فلسطين، وإجراء بحث باسم (الوكيل الإخباري).

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