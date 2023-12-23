ندوة حول آليات مكافحة الفقر في الطفيلة

الوكيل الإخباري - نظم الاتحاد النسائي في محافظة الطفيلة، بالتعاون مع قسم التوعية والتثقيف في مديرية التنمية الاجتماعية في الطفيلة اليوم السبت، ندوة حوارية حول آليات مكافحة الفقر، وذلك في قاعة مركز التنمية الاجتماعية لمنطقة العين البيضاء، بمشاركة فعاليات نسوية.

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وقالت رئيسة الاتحاد النسائي الأردني فرع الطفيلة، ورئيسة جمعية سيدات الطفيلة الخيرية الدكتورة حنان الخريسات، إن مشكلة الفقر منتشرة على مستوى العالم وتختلف حدته من مكان إلى آخر وتتعدد أسبابه من مجتمع إلى آخر.



وبينت أن الفقر يساهم بأحداث أثر سلبي على المجتمع من جميع الجوانب، سواء الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، في حين أظهرت الكوارث والنكبات والحروب الكثير من مظاهر الفقر في المجتمعات.



وأشارت الخريسات، إلى أن هناك العديد من الحلول المطروحة لمعالجة مشاكل الفقر، تبدأ من الدولة من خلال تقديم حزمة من المساعدات، إلى جانب مساهمة منظمات المجتمع المدني العاملة بالجانب الإنساني نحو تمكين الأسر المعوزة لإيجاد مشروعات صغيرة مدرة للدخل، تسهم في تحسين أوضاعها.



وأضافت أن للمرأة التي تقع أسرتها تحت خط الفقر، دورا مهما في المساهمة بالجانب الاقتصادي، من خلال عملها في إقامة مشروعات إنتاجية ومنزلية داعمة للأسرة، تنطلق بعد ضبطها ونجاحها في عملية إدارتها وتسويقها لتصل إلى محلات ومشاريع تجارية مدرة للدخل.



وتم استعراض أسباب الفقر، ومنها تزايد عدد أفراد الأسرة ومحدودية الموارد وتآكل الدخول، إلى جانب العزوف عن التوجه للعمل في قطاع المهن المختلفة التي يوفرها سوق العمل.



واستعرضت الندوة أيضا دور مديرية التنمية الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني في مكافحة الفقر لدى فئات المجتمع المحلي، من خلال الاستفادة من قروض صناديق الائتمان المتواجدة في الجمعيات الخيرية، التي تعمل على تمويل المشاريع الإنتاجية الصغيرة، إلى جانب دور التنمية في بناء مساكن الأسر المعوزة وشمولها بمشروعات مدرة للدخل، وتوفير بطاقات التأمين الصحي مع العمل على توفير رواتب شهرية من خلال صندوق المعونة الوطنية، إلى جانب تنفيذ حملات لمكافحة التسول.



وخلصت الندوة، الى أن مكافحة الفقر تبدأ من الأسرة والابتعاد عن الحياة النمطية وثقافة العيب، من خلال ممارسة أي عمل بطرق شريفة ونظيفة بهدف إيجاد حل لمشكلة الفقر، خاصة للشباب الذي يعاني من البطالة.