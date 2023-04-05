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الأربعاء، 05-04-2023 11:11 م

نقابة الصيادلة: ما يقوم به الاحتلال جريمة نكراء وتصعيد خطير

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الوكيل الاخباري - أكدت نقابة صيادلة الأردن أن ما يجري في المسجد الأقصى المبارك من عدوان غاشم على المرابطين والمعتكفين فيه، وتدنيس المسجد الأقصى من قبل قوات الاحتلال، جريمة نكراء وتصعيد خطير وتعد سافر على الأماكن المقدسة.

وقال نقيب صيادلة الأردن، الدكتور محمد العبابنة، في بيان اليوم، إن ما يجري من اعتداء غاشم على المسجد الأقصى، ما هو إلا امتداد لسياسة تهويد القدس، وانتهاك للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، واستفزاز لمشاعر أكثر من ملياري مسلم في العالم، لاسيما في شهر رمضان المبارك.

وأعربت النقابة عن استنكارها وإدانتها لهذه الاعتداءات السافرة، ورفضها القاطع لهذه الممارسات التي تتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية، مجددةً التأكيد على موقفها الراسخ في دعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الصهيوني الغاشم.

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