نقيب الصيادلة: توفر جميع الأدوية التي انقطعت خلال الأيام الماضية في الصيدليات

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

أكد نقيب الصيادلة الدكتور محمد العبابنة توفر جميع الأدوية التي انقطعت خلال الفترة الماضية في الصيدليات.

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وقال العبابنة لـ"الوكيل الإخباري"، إن الأدوية في الأساس كانت في موانئ العقبة إلا أن عملية تزويد الصيدليات فيها تأخر بسبب إضراب قطاع النقل قبل أن يعود العمل وتتم عمليات التزويد بشكلها الطبيعي.



وأشار في الوقت ذاته أن بعض أنواع الأدوية تقوم شركات الأدوية المصنعة بالتطوير على الوصفات أو تصدر بديلا لها ما يؤخر وصول هذه الأدوية للصيدليات في بعض الحالات.



وأشار العبابنة إلى أنه في حال لم يتوفر هناك نوع معين من الأدوية يتم صرف بديل له سواء من منشأ محلي أو أجنبي.



وكان عدد من المواطنين اشتكوا من عدم توفير بعض أصناف الأدوية وخاصة أدوية الأطفال التي يكثر الطلب عليها في فصل الشتاء.