هام للأردنيين المتعطلين عن العمل

الوكيل الاخباري-وقعت القيادة العامة للقوات المسلحة – الجيش العربي، الخميس، مع وزارتي الزراعة والعمل اتفاقية تدريب وتأهيل شباب في قطاع الزراعة.



وقال مصدر إنّ القوات المسلحة ستدرب 3700 متعطل عن العمل وألف مهندس زراعي و100 طبيب بيطري على المهن الزراعية.



وأضاف أن مدة التدريب 3 أشهر، حيث سيتم خلالها تمكين المتدربين من المهارات النظرية والمهارات العملية والميدانية في المزارع ومنشات القطاع الخاص.



وزير الزراعة، خالد الحنيفات، قال إنّ الوزارة ستوفر تمويل اجور التدريب وبواقع 200 دينار للمهنيين و 300 دينار للمهندسين والاطباء البيطريين.



وأشار حنيفات، خلال حديثه في توقيع الاتفاقية إلى أن الشركاء في الاتفاقية سيعملون معا لتوفير عمل للمتدربين في القطاع الخاص.

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