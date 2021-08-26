الخميس 26-08-2021
الوكيل الاخباري

المستقلة للانتخاب: منح لمنتسبي الأحزاب للحصول على دبلوم السياسات الانتخابية

الجمارك تكشف تفاصيل ضبط خط إنتاج سجائر مخالف للقانون

انخفاض أسعار الذهب عالمياً

اتفاقية أردنية لاستقبال وفود سياحية من التشيك

حملات أمنية على العمالة الوافدة

مفاجأة .. متحور دلتا يهاجم من تلقوا لقاحات كورونا

هام للأردنيين المتعطلين عن العمل

بتوجيهات ملكية ..خطط لتحسين أوضاع المتقاعدين العسكريين

سوق العملات المشفرة يقفز 300 مليار دولار في أسبوع

66 مليار دولار زيادة في الدخل النفطي للسعودية العام الجاري

الخميس، 26-08-2021 11:10 ص

هام للأردنيين المتعطلين عن العمل

أفضل-نماذج-خطاب-إنذار-موظف-قابلة-للتعديل-–-السعـودية-فـور


الوكيل الاخباري-وقعت القيادة العامة للقوات المسلحة – الجيش العربي، الخميس، مع وزارتي الزراعة والعمل اتفاقية تدريب وتأهيل شباب في قطاع الزراعة.

وقال مصدر إنّ القوات المسلحة ستدرب 3700 متعطل عن العمل وألف مهندس زراعي و100 طبيب بيطري على المهن الزراعية.

وأضاف أن مدة التدريب 3 أشهر، حيث سيتم خلالها تمكين المتدربين من المهارات النظرية والمهارات العملية والميدانية في المزارع ومنشات القطاع الخاص.

وزير الزراعة، خالد الحنيفات، قال إنّ الوزارة ستوفر تمويل اجور التدريب وبواقع 200 دينار للمهنيين و 300 دينار للمهندسين والاطباء البيطريين.

وأشار حنيفات، خلال حديثه في توقيع الاتفاقية إلى أن الشركاء في الاتفاقية سيعملون معا لتوفير عمل للمتدربين في القطاع الخاص.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الهيئة

المستقلة للانتخاب: منح لمنتسبي الأحزاب للحصول على دبلوم السياسات الانتخابية

دائرة الجمارك

الجمارك تكشف تفاصيل ضبط خط إنتاج سجائر مخالف للقانون

العقبة

اتفاقية أردنية لاستقبال وفود سياحية من التشيك

320219231535300710558

حملات أمنية على العمالة الوافدة

الملك 3

بتوجيهات ملكية ..خطط لتحسين أوضاع المتقاعدين العسكريين

ط

الأردن الثالث عربياً من حيث مخاطر السفر

أخبار متعلقة
أمانة عمان

أمانة عمان تنذر عمال وطن وموظفين

w

الحنيفات: تربية الأسماك تشكل قيمة مضافة للقطاع الزراعي

8202112115134273351142

الضمان الاجتماعي : شمول حيازة زراعية بالضمان اعتباراً من أيلول

7202121133844962678728

وفد من المختبرات العسكرية التابعة للجيش يزور المواصفات والمقاييس

وزارة-العمل

مكاتب ومديريات العمل تواصل استقبال مراجعيها أيام السبت

الجيش-الاردني

الجيش يتابع العثور على رفات جندي أردني في حي الشيخ جراح