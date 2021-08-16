وفد من المختبرات العسكرية التابعة للجيش يزور المواصفات والمقاييس

الوكيل الإخباري- زار وفد من مديرية المختبرات العسكرية التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، مؤسسة المواصفات والمقاييس.

اضافة اعلان



وتحدثت مدير عام المؤسسة المهندسة عبير الزهير، عن عمل المؤسسة ومديرياتها بشكل عام، ووحدة المختبرات بشكل خاص، مؤكدة استعداد المؤسسة لوضع خبراتها العلمية والفنية والتدريبية ومختبراتها المعتمدة بخدمة القوات المسلحة ومنتسبيها.



واطلع الوفد الضيف خلال جولة قام بها في المختبرات التابعة للمؤسسة، على المختبرات الكيميائية ومختبر الزيوت المعدنية ومختبر كفاءة المصابيح ووحدات الإضاءة ومختبر أدوات الضغط والطول والحرارة ومختبرات الأوزان والموازين والكتلة ومختبرات العبوات المعبأة مسبقا ومختبر زيت الزيتون ومختبرات المصوغات والمختبرات الكيماوية والمختبرات الهندسية ومختبرات المقاييس.



وأبدى الوفد إعجابه بالمستوى العلمي المتطور والكفاءة العلمية التي يتمتع بها موظفو المؤسسة، واعتماد المختبرات وطنيا ودوليا، بما يؤدي للثقة بنتائج فحوصاتها.