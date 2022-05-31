الثلاثاء 31-05-2022
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الثلاثاء، 31-05-2022 04:01 م

هولندا تبدي استعدادها للتعاون مع الأردن بمجالات التعليم والعمل

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الوكيل الإخباري - بحث وزير العمل نايف استيتية مع سفير الشباب والتعليم والعمل في وزارة الخارجية الهولندية تيجمن روزيبوم، بحضور السفير الهولندي في عمّان هاري فيرفاي آفاق التعاون الثنائي بين البلدين والتنسيق المشترك في عدة ميادين، بفضل الدعم الذي تتلقاه هذه العلاقات من قيادتي البلدين الصديقين.

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واستعرض الوزير، خلال اللقاء، اليوم الثلاثاء، مجالات التعاون المتاحة بين البلدين، خاصة أن الأردن يتميز بموارده البشرية التي يعمل على تدريبها وتأهيلها في مختلف المجالات ليفتح أمام مواطنيه آفاقا وفرص عمل جديدة.


كما تناول الجانبان سبل تبادل الخبرات بين البلدين في تمكين الشباب بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل، خاصة في مجال التدريب المهني والتقني وتطوير مناهج التدريب، بحيث تكون مناهج غير تقليدية ومحفزة للشباب لتطوير مهاراتهم وقدراتهم لتمكينهم بالمتطلبات التي يحتاجها سوق العمل.


من جانبه، أشاد سفير الشباب والتعليم والعمل الهولندي، بمستوى العلاقات بين البلدين الصديقين، مؤكدا استمرار شراكة بلاده مع الأردن في العديد من مجالات التعاون وضرورة تعزيزها لخدمة مصالح الشعبين الصديقين.


وأشار إلى أن بلاده على استعداد للتعاون مع الأردن في مجالات التعليم والعمل، لتمكين الشباب بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل.

 




 

 


 

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