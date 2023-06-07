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الأربعاء، 07-06-2023 08:38 م

هيئة الاعتماد يقر استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات جامعية

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الوكيل الاخباري - أقر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها اليوم الأربعاء، المجالات المعرفية لتخصص، بكالوريوس، علم النفس السريري.

وأقر المجلس في جلسته التي ترأسها رئيس الهيئة الدكتور ظافر الصرايرة، اليوم ،استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص بكالوريوس، علوم مالية ومصرفية في جامعة العلوم الاسلامية العالمية.

ووافق المجلس على الاعتماد الخاص لتخصص، ماجستير، الهندسة الطبية الحيوية، في جامعة عمان الأهلية.

وأقر المجلس استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس وماجستير ، التربية الخاصة، وماجستير، الاصول والادارة التربوية،المناهج وطرق التدريس، علم النفس التربوي، ودبلوم عالي، التربية، في جامعة عمان العربية.

ووافق المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، دبلوم متوسط، قياس وتشخيص اضطرابات التوحد، وادارة الأعمال،وعلوم الشريعة، وفنون التصميم الداخلي والديكور، في كلية القادسية.

وأقر المجلس استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، دبلوم متوسط، تكنولوجيا الصناعات الكيميائية، تكنولوجيا الطاقة، وتكنولوجيا التصنيع المحوسب، والمعدات والتركيبات الكهربائية، ومساحة الطرق وحساب الكميات، والعمارة والتصميم الداخلي، في الكلية التقنية المتوسطة/ جامعة الطفيلة التقنية.

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