ورشة عمل عن أسس وقواعد الصحة والسلامة المهنية

الوكيل الإخباري - نظمت مديرية المختبرات في المؤسسة العامة للغذاء والدواء وبالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني، ورشة عمل بعنوان "أسس وقواعد الصحة والسلامة المهنية".

اضافة اعلان



وأكد مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات، أهمية الورشة في توعية وارشاد كوادر المؤسسة بتطبيق أسس وقواعد الصحة والسلامة المهنية، خاصة الذين يتعاملون بصورة دائمة مع المواد الخطرة من أدوية أو مواد تحليل الأغذية والتبغ والمستلزمات الطبية، وتقديم الخبرة الكافية حول توفير سبل الأمان لهم في بيئة العمل المتواجدين فيها.



وثمن مهيدات جهود المؤسسة كشريك هام في تنفيذ رسالة مؤسسة الغذاء في الحفاظ على أمن وسلامة موظفيها وبيئة عملهم.



من جهته، قال مدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس أحمد الغرايبة، إن المؤسّسة ماضية في تطبيق خطتها الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير بيئة التدريب المهني والتعليم التقني، لافتاً إلى أن معهد السلامة والصحة المهنية خرّج أكثر من 20 ألف شاب وشابة من الكوادر الفنية المتخصصة في مجالات السلامة والصحة المهنية على مستوى المنطقة.



وأكد سعي المؤسسة في ايجاد مركز متقدم في المنطقة يقدم برامج تدريبية متخصصة في مهارات المستقبل واستحداث معاهد ومراكز التميز المتخصصة بالتدريب على مهن مختلفة مثل الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية والمجوهرات، إلى جانب مراكز التميز التي تم تأسيسها في قطاع الصناعات الدوائية في محافظة السلط وصناعات الطاقة والمياه والبيئة، إضافة إلى برامج تدريبية لرفع كفاءة مدربيها بالتعاون مع المنظمات الدولية والشركاء.



يشار إلى أن الورشة تأتي ضمن سلسلة ورشات عمل توعوية تعقدها لجنة السلامة العامة بمديرية المختبرات، ضمن البرامج التي تهدف إلى تعزيز ورفع مستوى وعي العاملين بأسس وقواعد الصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل المتواجدين فيها وبما يكفل سلامتهم.