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الإثنين، 11-04-2022 10:12 م

16 اصابة اثر انفجار بويلر داخل مصنع في إربد

الدفاع المدني 4


الوكيل الاخباري - كشف فريق من مديرية السلامة المهنية بوزارة العمل ومديرية عمل اربد ولجنة الصحة والسلامة العامة بمتصرفية لواء الكورة، اليوم الاثنين، على مصنع للألبسة بدير أبي سعيد، اثر انفجار "بويلر" داخل المصنع.

وقال متصرف لواء الكورة رئيس لجنة الصحة والسلامة العامة بكر الكعابنة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الكشف يأتي لضمان توفير بيئة عمل صحية وآمنة للعاملين والعاملات في المصنع بهدف الوقاية من الحوادث وإصابات العمل والأضرار الصحية الناجمة عن المخاطر المهنية.

وبين أن لجنة الصحة والسلامة العامة تقوم بالكشف الدوري على جميع المنشآت الانتاجية في لواء الكورة لتلك الغاية.

وكانت 16 عاملة في المصنع جرى اسعافهن اليوم الى مستشفى الأميرة راية الحكومي إثر انفجار بويلر صغير يستخدم لغايات كي الملابس المصنعة، فيما غادر العاملات المستشفى، باستثناء حالة واحدة تم ادخالها وهي قيد العلاج.

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