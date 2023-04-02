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الأحد، 02-04-2023 06:15 م

5 آلاف طن حجم المخزون الاستراتيجي من الدجاج المحلي المجمد

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الوكيل الإخباري- قال أمين سر الاتحاد النوعي لمزارعي الدواجن حسان أبو دقر، الأحد، إن حجم المخزون الاستراتيجي من الدجاج المحلي المجمد يبلغ 5 آلاف طن.اضافة اعلان


وأضاف ، أن 500 ألف طير من الدواجن يتم توريدها يوميا من المسالخ إلى السوق المحلي إضافة إلى 200 ألف طير توزع على النتافات.

وأشار أبو دقر إلى أن بعض المولات والمحال أحجمت عن طلب الدجاج بسبب السقوف السعرية.

وقرر وزير الصناعة والتجارة والتموين وزير العمل يوسف الشمالي، في وقت سابق، تحديد سقوف سعرية للدجاج.

وبموجب القرار، يحدد سعر الدجاج الحي للنتافات باب المزرعة بدينار و45 قرشا للكيلو، وللتوزيع دينار ونصف، وللمستهلك بدينار و65 قرشا.

كما تم تحديد سعر توزيع الدجاج الطازج بدينار و90 قرشا، وللمستهلك بدينارين.

 




 

 


 

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