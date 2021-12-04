5078 طن خضار وفواكه ترد السوق المركزي اليوم

الوكيل الإخباري - نفى مدير السوق المركزي للخضار والفواكه التابع لأمانة عمّان الكبرى كساب الشخانبة انخفاض الكميات الواردة إلى السوق.

اضافة اعلان



وقال الشخانبة لـ"الوكيل الإخباري"، إن الكميات التي وردت اليوم السبت إلى السوق بلغت 5078 طن وهي كمية كبيرة وتزيد عن حاجة السوق المحلي.



وأضاف أن الأسعار في السوق المركزي تعتمد على العرض والطلب، وكلما كانت الكميات كبيرة كانت الأسعار أقل، وكلما قلت الكميات زادت الأسعار.



وأشار إلى أن الحركة جيدة في السوق، والكميات التي وردت منذ الصباح انتهى التجار من تصريفها وهذا يدل على أن عملية الطلب جيدة والأسعار ثابتة ولم تختلف كثيرا عن الأيام السابقة.



وتاليا قائمة أسعار الجملة للخضار والفواكه في السوق المركزي ليوم السبت:



