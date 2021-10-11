%75 من طلبة الأردنية تلقوا اللقاح

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الإثنين، 11-10-2021 09:37 م

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الوكيل الاخباري - أكد رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات ضرورة إعادة النظر في مخرجات ونتاجات البرامج التعليمية، ومدخلات البرامج وتطويرها لمواكبة متطلبات العصر وحاجات المجتمع؛ في ظل ما فرضته جائحة كورونا على العالم من تغييرات نفسية واجتماعية وسيكولوجية .

وأشار في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، إلى أهمية أخذ هذه التغييرات وطرق الاستجابة للتحديات القائمة بعين الاعتبار، للارتقاء بالعملية التعليمية.

وقال إن عودة الطلبة بعد انقطاع دام ما يقارب السنتين، يجب أن تقترن بالأمان من خلال تطبيق كافة البرتوكولات الصحية، والالتزام بإجراءات السلامة العامة والتباعد في القاعات الصفية والساحات وارتداء الكمامات، مع أخذ المطاعيم لتفادي زيادة عدد الحالات؛ سيما أن ما نسبته 25 بالمئة من الطلبة لم يتلقوا المطعوم بعد.

وشدد على أن الجامعة تعول على التزام طلبتها بتلك الإجراءات حتى لا تشهد انعكاسات سلبية على الجانب الصحي، وكي لا تضطر إلى تطبيق أية عقوبات تتعلق بهذا الشأن.

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