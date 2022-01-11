92 مخالفة خلال الامتحان التكميلي التوجيهي

الوكيل الإخباري - ضبطت وزارة التربية والتعليم، 92 مخالفة حتى الآن خلال امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" للدورة التكميلية للعام الحالي، حسب الأمين العام للشؤون التعليمية في الوزارة نواف العجارمة.

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وقال العجارمة، الثلاثاء خلال تصريحات صحفية إنّ المخالفات (92) التي ضُبطت؛ توزعت بين حرمان مبحث، ودورة واحدة، و دورتين متتاليتين، قائلا: "بالأغلب حرمان دورتين متتاليتين يكون لاستخدام الطالب الهاتف النقال".



وأضاف، أن الامتحان التكميلي سار كما هو مخطط له من قبل وزارة التربية، ولم تؤثر المخالفات عليه.



"الاثنين انتهى تصحيح امتحان اللغة الإنجليزية، وسيبدأ الأربعاء تصحيح مبحث الرياضيات"، وفقا للعجارمة.



وأشار العجارمة، إلى أنه يوجد تنسيق بين وزارة التربية ووحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حتى يتسنى لها اجراء اللازم وإعلان قوائم قبول الفصل الدراسي الثاني.



ورجح، إعلان نتائج الدورة التكميلية للعام الحالي، بين 10-15 شباط/فبراير المقبل.

وفيما يتعلق بالفصل الدراسي الثاني، بين العجارمة، انّ التعليم سيعود وجاهيا، قائلا: "لا يوجد مبررات لتأجيل الفصل الدراسي الثاني".

