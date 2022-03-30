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الأربعاء، 30-03-2022 12:49 م

997 ألف مسجل على منصة دعم الكهرباء

منصة-دعم-الكهرباء-


الوكيل الإخباري - بلغ العدد الكلي للعدادات التي فتحت حسابا للتسجيل على الموقع الالكتروني الخاص بالاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة للقطاع المنزلي حتى اليوم الأربعاء 997 ألف عداد من مجموع من زاروا الموقع وبلغ عددهم 256ر5 مليون شخص.

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ووفق بيانات أعلنت عنها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن اليوم شكل الأردنيون نسبة 73ر98 بالمئة (يشمل الرقم الاردنيات المتزوجات من غير الأردنيين وشكلن 48ر1 بالمئة من العدد الكلي للمسجلين)، فيما بلغ عدد المسجلين من أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن 16ر1 بالمئة في حين بلغ عدد حملة جوازات السفر الأردنية المؤقتة 11ر0 بالمئة.


وتم تلقي 2696 ملاحظة واستفسار وشكوى تم التعامل مع 2595 ملاحظة وتجري عملية استكمال التعامل مع باقي الملاحظات وعددها 101 ملاحظة.


واهابت الهيئة بالمستهدفين بالدعم المبادرة للتسجيل على الموقع الالكتروني kahraba.gov.jo علما بان التعرفة الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من نيسان المقبل.

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