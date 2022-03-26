898 ألف حساب مسجل للاستفادة من تعرفة الكهرباء المدعومة

الوكيل الإخباري - بلغ العدد الكلي للعدادات التي فتحت حسابا للتسجيل على الموقع الالكتروني الخاص بالاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة للقطاع المنزلي حتى اليوم السبت 898 ألف عداد من مجموع من زاروا الموقع وبلغ عددهم 4.600 مليون شخص.

اضافة اعلان



وأهابت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بالمستهدفين بالدعم المبادرة للتسجيل على الموقع الالكتروني kahraba.gov.jo علما بأن التعرفة الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من نيسان المقبل أي بعد ستة أيام.



ووفق بيانات أعلنت عنها الهيئة اليوم السبت، شكل الأردنيون نسبة 98.71% (يشمل الرقم الاردنيات المتزوجات من غير الأردنيين وشكلن 1.45% من العدد الكلي للمسجلين)، فيما بلغ عدد المسجلين من أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن 1.91% في حين بلغ عدد حملة جوازات السفر الأردنية المؤقتة 0.1%.

وتم تلقي 2400 ملاحظة واستفسار وشكوى تم التعامل مع 2320 ملاحظة وتجري عملية استكمال التعامل مع باقي الملاحظات وعددها 80 ملاحظة.