الثلاثاء 30-01-2024
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الثلاثاء، 30-01-2024 09:36 ص

أرامكو السعودية تقرر عدم زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط

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الوكيل الإخباري - أعلنت أرامكو السعودية، أنها تلقّت توجيها من وزارة الطاقة السعودية بالمحافظة على مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل نفط خام يوميا، وعدم الاستمرار في رفع الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة إلى مستوى 13 مليون برميل يوميا.

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وكانت الشركة قد قالت سابقاً إنها في طريقها للوصول إلى طاقتها الإنتاجية البالغة 13 مليون برميل بحلول عام 2027 مع استمرار نمو الطلب على النفط في الصين والهند.

وأشارت الشركة في بيان لها" إنها ستعمل على تحديث التوجيه الاسترشادي للإنفاق الرأسمالي عندما يتم الإعلان عن نتائج عام 2023 في آذار القادم".


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