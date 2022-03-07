الإثنين 07-03-2022
الوكيل الاخباري

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أزمة أوكرانيا تكبد موازنة مصر فاتورة ضخمة.. القمح كلمة السر

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الإثنين، 07-03-2022 12:55 م

أزمة أوكرانيا تكبد موازنة مصر فاتورة ضخمة.. القمح كلمة السر

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الوكيل الاخباري- على الرغم من تصريحات الحكومة المصرية التي تشير إلى عدم تأثر مصر حتى الآن من الأزمة الروسية الأوكرانية، لكن في تصريحات حديثة، كشف وزير المالية المصري محمد معيط، أن ارتفاع أسعار القمح العالمية سيكلف مصر أزيد من 12 مليار جنيه إضافية خلال العام المالي الحالي.

خلال الأيام الماضية، قال وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر، علي المصيلحي، إن الوزارة افترضت متوسط سعر 255 دولارا للطن في موازنة هذا العام، في حين تصل تكلفة الطن في الوقت الحالي إلى 350 دولارا.

وبلغت أسعار القمح مستويات قياسية جديدة منذ نهاية فبراير مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا. وتوفر روسيا وأوكرانيا حوالي ربع إمدادات القمح العالمية، إلا أن الصراع أدى إلى تعطل إنتاجهما من السوق العالمية، وفقاً لما ذكرته نشرة "إنتربرايز".

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