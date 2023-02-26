ألمانيا تضغط لتسريع التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والهند

الوكيل الإخباري - يعتزم المستشار الألماني أولاف شولتس تسريع المفاوضات بشأن إبرام اتفاقية تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي والهند.

اضافة اعلان



وقال شولتس بعد محادثات مع ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي في نيودلهي أمس، "أنا أؤيد ممارسة مزيد من الضغط الآن، بحيث نطور إرادة كبيرة، لا ينبغي الانتقال من عام إلى آخر، بل يتعين أن تكون هناك نتائج في وقت ما.



ولأعوام يحاول الاتحاد الأوروبي والهند الاتفاق على اتفاقية تجارة حرة، وجرت مفاوضات من 2007 حتى 2013، لكنها باءت بالفشل في ذلك الحين. وترى ألمانيا أن المعوقات التي تحول دون التوصل لاتفاق تتعلق بتدابير وقائية لقطاع السيارات الهندي، واستؤنفت المفاوضات العام الماضي.



وقال شولتس، "لا يمكن الجمع بين جميع المصالح للوهلة الأولى"، مضيفا أنه إذا كانت الإرادة موجودة، فلا بد من أنه سيكون هناك طريق لتحقيق الهدف، مشيرا إلى أن إتمام الاتفاقية الآن مسؤولية تتحملها القيادات، وبالتالي يجب الإعلان عن رغبتهم في إتمام الاتفاقية. تجدر الإشارة إلى أن الهند الآن هي خامس أكبر اقتصاد في العالم.