الاتحاد الأوروبي يفشل في الاتفاق على إقرار عقوبات جديدة ضد روسيا

الوكيل الإخباري - فشلت دول الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على عقوبات جديدة ضد روسيا يفترض تطبيقها بمناسبة مرور عام على الحرب، حيث تشمل الحزمة المقترحة قيوداً تجارية تزيد قيمتها على 10 مليارات يورو بما في ذلك فرض حظر على واردات الاتحاد الأوروبي من المطاط الروسي.

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كما ستمنع صادرات الاتحاد الأوروبي إلى روسيا من المعدات التقنية وقطع الغيار ومن المقرر إجراء مزيد من المحادثات بين ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل.



وصوت مجلس النواب ومجلس الاتحاد لمصلحة تعليق مشاركة موسكو في معاهدة نيو ستارت ليصادقا على قرار أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين. ( CNBC)







