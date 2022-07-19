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الثلاثاء، 19-07-2022 09:45 ص

أوروبا تتخوف من كارثة الشتاء.. هل من بدائل للغاز الروسي؟

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الوكيل الإخباري - حذر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول من كارثة قد تلحق بعدد من الدول الأوروبية إذا لم تنجح بتوفير بدائل للغاز قبل الشتاء المقبل، مؤكدا أن كافة الجهود المبذولة في الوقت الراهن لم تفض إلى نتائج ملموسة.

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وقال بيرول في مقابلة نشرها الموقع الرسمي لوكالة الطاقة الدولية: "إنه لا يكفي على الإطلاق الاعتماد على إمدادات الغاز من مصادر غير روسية. هذه الإمدادات هي بكل بساطة غير متوفرة بالكميات المطلوبة لتكون بديلا عن الإمدادات الروسية المفقودة".


وأضاف: "هذا ما سيكون عليه الوضع حتى إذا تدفقت إمدادات الغاز من النرويج وأذربيجان بأقصى قدرة، وإذا بقيت الإمدادات الواردة من شمال إفريقيا تقارب مستوى العام الماضي، وإذا بقي الإنتاج المحلي للغاز على منحاه الأخير، وإذا ازدادت إمدادات الغاز الطبيعي المسال الواردة بالمعدل القياسي المماثل لما سجّل في النصف الأول من العام". (سكاي نيوز)

 

 


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