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الثلاثاء، 17-10-2023 01:08 م

ارتفاع الدولار الأمريكي عالميا

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الوكيل الإخباري - شهد مؤشر الدولار الأمريكي دعماً طفيفاً خلال تداولات اليوم الثلاثاء، وذلك في محاولة منه للتعافي من بعض خسائره السابقة، مستفيدا من استمرار التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بجانب صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بالإضافة لترقب الأسواق لصدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية والمقرر صدورها اليوم، والتي ستؤثر على أداء الدولار الأمريكي أثناء التعاملات.

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وعلى صعيد التداولات، سجل الدولار الأمريكي أو العملة الخضراء ارتفاعا بنسبة 0.14% ليستقر قرب مستوى 106.352 نقطة، بدعم من بعض التطورات التي شهدها السوق.



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