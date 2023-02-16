الأردن استورد اجهزة تابلت بقيمة 7.5 مليون دينار العام الماضي

الوكيل الإخباري - قال رئيس جمعيّة مستثمري الأجهزة الخلويّة أحمد علّوش، إنّ القطاع استورد نحو 303 آلاف جهاز لوحي "تابلت" عام 2022، تبلغ قيمتها 7.5 مليون دينار.

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وأضاف علوش أن قيمة الاستيراد لتلك الأجهزة شهدت انخفاضاً في العام 2022 بما نسبته 39% عن العام 2021، الذي سجّل ما يزيد على 12 مليون دينار.



وقال، إنّ "التابلت" أصبح وسيلة للتعليم والترفيه والتفاعل سيما خلال الفترة التعلم عن بعد، مشيرا إلى أهمية اختيار الجهاز المناسب الّذي يفي بالمتطلّبات لأطول فترة ممكنة، والتمكن من إعدادات الحماية، واختيار جهاز لوحيّ مناسب الحجم للطفل ويسهل حمله واستخدامه.

