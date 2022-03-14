الأردن و قطر يوقعان اتفاقية خدمات جوية

الوكيل الاخباري - وقع الأردن ودولة قطر الاثنين اتفاقية خدمات جوية، بتواجد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم ميستو ووزير الاتصالات القطري جاسم بن سيف السليطي. اضافة اعلان





تأتي هذه الاتفاقية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية، في إطار ربط دولة قطر باتفاقيات خدمات جوية تفتح المجال للناقل الوطني لتوسيع شبكة وجهاته للوصول إلى المزيد من الوجهات العالمية.



ووقع الاتفاقية رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم ميستو، ومحمد فالح الهاجري، المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني القطري.



وعقب مراسم التوقيع استعرض كل من ميستو والسليطي، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية في مجال الطيران المدني بين البلدين.