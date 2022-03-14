الإثنين 14-03-2022
الوكيل الاخباري

الذنيبات: قانون الدفاع يحمي 135 ألف شخص مطلوب للتنفيذ القضائي وكفل أكثر من مليون أسرة من الضياع

روسيا: المفاوضات مع أوكرانيا ستستمر يومياً

بريطانيا ستتخلى عن آخر تدابير السفر المرتبطة بكورونا يوم الجمعة

ورشة حول آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر

9 قتلى في ضربة على برج تلفزيوني في غرب أوكرانيا

عائلة تعيش في ظروف قاسية بعمان تناشد الاردنيين - صور و فيديو

محاضرة حول اختصاصات هيئة النزاهة بمستشفى الملك المؤسس

الامن العام : تعليمات بنشر رجال أمن بلباس مدني لمراقبة المناسبات

القبض على مطلق النار المتسبب بوفاة حدث في عمان

عجلون : بدء برنامج تدريبي لتمكين الشباب

الإثنين، 14-03-2022 07:35 م

الأردن و قطر يوقعان اتفاقية خدمات جوية

FN0l9qgWUAMBtLd


الوكيل الاخباري - وقع الأردن ودولة قطر الاثنين اتفاقية خدمات جوية، بتواجد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم ميستو ووزير الاتصالات القطري جاسم بن سيف السليطي.اضافة اعلان


تأتي هذه الاتفاقية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية، في إطار ربط دولة قطر باتفاقيات خدمات جوية تفتح المجال للناقل الوطني لتوسيع شبكة وجهاته للوصول إلى المزيد من الوجهات العالمية.

ووقع الاتفاقية رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم ميستو، ومحمد فالح الهاجري، المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني القطري.

وعقب مراسم التوقيع استعرض كل من ميستو والسليطي، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية في مجال الطيران المدني بين البلدين.

إقرأ ايضا
605f9fac4236040c593254f7

قناة السويس تلغي الخصومات الممنوحة لناقلات الغاز المسال

1220211385846457527613

مشروع قانون أوروبي يتجه لحظر البيتكوين والإيثريوم

4444555

المغرب: نعتزم دخول أسواق الغاز الطبيعي للمرة الأولى في أبريل

d419a2a7-2d79-475d-bc79-7199067225cf

التداول في بورصة عمّان اليوم يُسجل أعلى نقطة منذ 2018

000_1VZ0VJ

تراجع أسعار الذهب عالميا

640

معدل التضخم السنوي في قطر يسجل 3.99% خلال فبراير

أخبار متعلقة
1035303661_0_90_2000_1172_1000x541_80_0_0_57920be9a81740d57184661b541e4794-780x470

الأغذية الأردنية الطازجة تغزو السوق القطري

23-3-1808x1157-1

45.3 مليون دولار صادرات القطاع الخاص القطري للأردن في 2021

f64ff948-4670-41ee-a595-5d5122ea9df4

المركزي: انخفاض المنح الخارجية للاردن 18% العام الماضي

2202217231055932413286

172 مليون دينار عائدات قطاع السياحة خلال الشهر الأول من العام الحالي

2202219122629953683903

الحكومة تفاوض شركات الطاقة المتجددة.. هل سينعكس على فواتير المواطنين؟

056cb5ad-ac06-499e-bd67-b1ec04c34287

قطر تسيطر على 21 بالمئة من سوق الغاز العالمي خلال الشهر الماضي