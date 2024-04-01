الأسهم التركية ترتفع والليرة تتراجع بعد خسارة حزب أردوغان في الانتخابات

الوكيل الإخباري - ارتفعت الأسهم التركية اليوم وتراجعت الليرة قليلا بعد أن بلغت أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار في أعقاب الفوز الكبير الذي حققته المعارضة على حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات المحلية.



وقال محللون: إن معدل التضخم القريب من 70 % وتباطؤ النمو الاقتصادي وحملة التشديد النقدي القوية التي أدت إلى رفع تكاليف الاقتراض أضرت بنتائج حزب العدالة والتنمية أمس.



وصعد المؤشر بي.آي.إس.تي 100 القياسي بأكثر من 1 % عند الافتتاح وارتفع مؤشر أسهم البنوك 1.7 %.

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ولامست الليرة لفترة وجيزة مستوى 33 مقابل الدولار في تعاملات الليلة الماضية وسط سيولة ضعيفة للغاية، عقب نتائج الانتخابات.