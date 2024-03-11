الإثنين 11-03-2024
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الإثنين، 11-03-2024 08:56 ص

الاقتصاد الياباني يتفادى الركود الفني

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الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات حكومية معدلة، اليوم الاثنين، أن الاقتصاد الياباني تجنب الركود الفني، على الرغم من أن النمو المسجل في الربع الرابع كان أضعف من المتوقع مما سلط الضوء على المخاوف بشأن التعافي الاقتصادي البطيء.

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على أساس سنوي، نما الناتج المحلي الإجمالي المعدل لليابان بنسبة 0.4 % في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر مقارنة بالربع السابق، وهو أفضل من القراءة الأولية التي كانت تشير لانكماش بنسبة 0.4 % وفقًا لمكتب مجلس الوزراء الياباني.


وجاءت القراءة المعدلة أقل من متوسط توقعات الاقتصاديين بنمو بنسبة 1.1 %.

 




 

 


 

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