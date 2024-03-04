لأول مرة .. مؤشر نيكي يتجاوز الـ 40 ألف نقطة

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تجاوز مؤشر نيكي 225 للأسهم اليابانية المستوى النفسي البالغ 40 ألف نقطة، في خطوة ستفتح الباب أمام المزيد من المكاسب في مسار المؤشر التاريخي الصاعد.وارتفع المؤشر، الذي يضم الأسهم القيادية للشركات اليابانية الكبرى، بنحو 1% إلى 40301.30 في مستهل تعاملات الاثنين، محققًا بذلك مستوى قياسيًا جديدًا.وتصدرت أسهم شركات التكنولوجيا، التي كانت المحرك الرئيسي لارتفاع الأسهم على مدار العام الماضي، قائمة الأفضل أداء اليوم، ومن بينها شركة أدفانتست كورب (Advantest Corp).كما ارتفع مؤشر توبيكس الأوسع نطاقًا، ولكنه لا يزال أقل بنسبة 6% تقريباً عن الرقم القياسي الذي حققه قبل أكثر من ثلاثة عقود، أي قبل انفجار فقاعة أسعار الأصول في اليابان.