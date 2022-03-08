الامارات: 75% من إيرادات 2022 ستأتي من الوجبات الخفيفة والبروتين والمياه

الوكيل الاخباري- قال الرئيس التنفيذي للإدارة المالية في مجموعة أغذية، عمار الغول، إن ما يشغل الشركة حالياً ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أنه من الصعب التكهن بعواقب تلك الحرب.



وأضاف الغول في مقابلة مع "العربية"، أن المجموعة أوجدت خلال العام الماضي، صناعة البروتين والوجبات الخفيفة، موضحا أن 75% من إيرادت المجموعة ستأتي من الوجبات الخفيفة والبروتين والمياه بنهاية العام 2022، فيما تمثل إيرادت القمح والأعلاف 25% من إجمالي إيرادت المجموعة.



وبين أن مساهمة قطاعات الوجبات الخفيفة والبروتين والمياه لاتزال تمثل حاليا نحو 50%.

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