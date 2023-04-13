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الخميس، 13-04-2023 08:46 ص

البنك الدولي يرصد 200 مليون دولار لإصلاح منشآت الطاقة في أوكرانيا

ككك


الوكيل الاخباري - أعلن البنك الدولي، عن رصده مساعدة مالية بمقدار 200 مليون دولار لإصلاح البنية التحتية لمنشآت الطاقة في أوكرانيا، وذلك خلال لقاء بين مسؤولين أوكرانيين وقادة الهيئة المالية في واشنطن، وبحسب "واشنطن ديلي نيوز".

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وجاء ذلك في بيان للبنك الدولي، أن روسيا دمّرت أكثر من 50 بالمئة من البنى التحتية لمنشآت الطاقة في أوكرانيا في هجمات شنّتها خلال أشهر الخريف والشتاء، وأن الشرق الأوكراني تضرر بشكل كبير.


وتحدّثت المديرة المنتدبة لشؤون العمليات بالبنك الدولي آنا بيردي عن خسائر بقيمة 11 مليار دولار لحقت بالبنى التحتية لمنشآت الطاقة خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن القطاع يعد من أكثر القطاعات التي تحتاج فيها أوكرانيا إلى "دعم عاجل".


ورصد البنك الدولي لأوكرانيا أكثر من 23 مليار دولار منذ بدء الحرب في شباط من العام الماضي، صرف منها حتى الآن 20 مليارا.


بترا


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