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الجمعة، 20-10-2023 07:25 ص

التصنيف الائتماني للاحتلال على المحك

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الوكيل الإخباري - وضعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، تصنيف الاحتلال الإسرائيلي قيد المراجعة لخفض محتمل وقريب.

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وأرجعت الوكالة هذه المراجعة، إلى التصعيد العسكري والقصف الهمجي على  غزة.


وقالت الوكالة: "بينما قد يكون لصراع قصير الأمد تأثير على الائتمان، فإنه كلما طال أمد الصراع العسكري وزادت حدته زاد تأثيره على فعالية السياسات المالية العامة والاقتصاد".


وسجلت تكلفة التأمين على ديون حكومة الإحتلال الإسرائيلية باستخدام ما يعرف بمبادلات مخاطر الائتمان السيادي قفزة كبيرة واقترتب من مرحلة الخطر.


ويستخدم المستثمرون مبادلات مخاطر الائتمان إما كأداة للحماية أو للمضاربة، حيث ارتفعت تكلفة شراء المبادلات للاحتلال 80 % خلال اسبوع واحد. سكاي نيوز

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