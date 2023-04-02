الأحد 02-04-2023
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الأحد، 02-04-2023 09:51 ص

الحكومة تبحث عن مُشغل ومُطور لمشروع المدينة الاقتصادية المشتركة بين الأردن والعراق

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الوكيل الإخباري - نشرت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، إعلانا صادرا عن الشركة العراقية الأردنية للصناعات، تطلب فيه مطوراً ومشغلاً لمشروع المدينة الاقتصادية المشتركة بين الأردن والعراق. 

وبيّن الإعلان الذي نشرته الوزارة عبر "فيسبوك" أن مهام المطور هي:إعداد الدراسات والتصاميم والمخططات الهندسية، وتطوير وتمويل وتنفيذ وإدارة واستثمار وترويج وتشغيل المدينة الاقتصادية، وإدامة وصيانة عناصرها ومرافقها. 

ويأتي مشروع المدينة ضمن مخطط تكامل اقتصادي أردني عراقي في العديد من المجالات بخاصة الصناعية منها، وتتيح المدينة بعد إنجازها استفادة المنتجات والصناعات المنتجة فيها من إعفاءات ومزايا اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها المملكة مع العديد من البلدان بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف.

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