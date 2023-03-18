ارتفاع كبير على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

الوكيل الإخباري

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- بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات في الأردن، اليوم السبت، 325 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 285 دينارا، وفق نقابة أصحاب الحلي والمجوهرات.وقالت النقابة لـ"الوكيل الإخباري"، إن أسعار الذهب ارتفعت عالميا 70 دولارا للأونصة حيث بلغ سعرها 1989 دولارا وهو ما انعكس على ارتفاع الذهب محليا بنحو 120 قرشا للغرام.ويعود سبب الارتفاع إلى تداعيات انهيار البنوك ومخاوف المستثمرين من الحرب الروسية الأوكرانية وقرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وأشارت إلى أن الطلب والعرض في سوق الذهب محليا ما زال ضعيفا بالنسبة للوقت الحالي من العام، وسط توقعات بأن تشهد الأسواق نشاطا قبيل مناسبة عيد الأم الذي يصادف في 21 آذار الجاري.وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من قبل الأردنيين، 40.2 دينارا لجهة الشراء من المحلات و38.6 دينارا لجهة البيع.ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة.