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الخميس، 16-03-2023 11:59 ص

ارتفاع أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

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الوكيل الإخباري - بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات في الأردن، اليوم الخميس، 313 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 280 دينارا، وفق نقابة أصحاب الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وقالت النقابة لـ"الوكيل الإخباري"، إن أسعار الذهب ارتفعت عالميا وهو ما انعكس على ارتفاعها أمس الأربعاء 60 قرشا للغرام واستقرارها اليوم الخميس، لافتة إلى أن الأسواق تشهد حالة من التذبذب وعدم اليقين بسبب الأخبار التي تتفاعل معها البنوك من جهة والمودعين من جهة أخرى بشكل مؤثر.

وأشارت إلى أن الطلب والعرض في سوق الذهب محليا ما زال ضعيفا بالنسبة للوقت الحالي، وسط توقعات بأن تشهد الأسواق نشاطا قبيل مناسبة عيد الأم الذي يصادف في 21 آذار الجاري.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من قبل الأردنيين، 39 دينارا لجهة الشراء من المحلات و37.4 دينارا لجهة البيع.

ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة.

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