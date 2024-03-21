الدواء الأغلى في العالم : علاج جيني بأكثر من 4 ملايين دولار

الوكيل الإخباري - تبلغ تكلفة العلاج الجيني الجديد لمرض نادر للغاية (بسعر البيع بالجملة) 4.25 مليون دولار، مما يجعله أغلى دواء في العالم.



وحصل "لنملدي" وهو علاج يؤخذ لمرة واحدة، على موافقة الجهات التنظيمية الأميركية لتصحيح السبب الكامن وراء حالة وراثية تسمى حثل المادة البيضاء متبدل اللون المبكر، أو "إم إل دي".

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و"إم إل دي" هو مرض مميت يبدأ الرضع المصابون به أحيانا بفقدان القدرة على المشي والتحدث.



وقالت شركة "أوركارد ثيرابيوتيكس" في بيان لها إن سعر الدواء يعكس قيمته السريرية والاقتصادية والمجتمعية.



وتكلفة الدواء تتجاوز كلفة "هيمجينيكس" الذي تنتجه شركة "سي إس إل بيرينغ"، وهو حقن لمرة واحدة لعلاج الهيموفيليا بسعر 3.5 مليون دولار.

