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الخميس، 31-03-2022 02:27 م

الدولار يتراجع أمام الجنيه في مصر

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الوكيل الإخباري -انخفض سعر الدولار الأمريكي في منتصف التعاملات اليوم أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، بعد ارتفاعه بشكل تاريخي وغير مسبوق في البلاد.

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وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 18.24 جنيه للشراء، و18.34 جنيه للبيع، مقابل سعره السابق الذي كان بـ18.25 جنيه للشراء، و18.35 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية بسعر 18.21 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع. أما فى البنك التجارى الدولى cib فسجل 18.20 جنيه للشراء، و18.30 جنيه للبيع، وفى بنك مصر سجل 18.24 جنيه للشراء، و18.34 جنيه للبيع.

وفقد الجنيه المصري، نحو 17.81% من قيمته أمام الدولار، يوم 23 مارس الماضي في السوق المصرفية المصرية، وذلك منذ قيام البنك المركزي المصري، برفع سعر الفائدة الإثنين الماضي، وتصحيح سعر الجنيه المصري.

وقفز متوسط سعر الدولار في مصر، وفق بيانات البنك المركزي المصري، إلى نحو 18.45 جنيه للشراء، و18.54 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.17 جنيه للشراء، و18.26 جنيه للبيع.

وأعلن البنك المركزي المصري، الإثنين قبل الماضي، أنه قرر رفع سعر الفائدة الرئيسية 100 نقطة أساس، ليصبح سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 10.25% وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 9.25%، وذلك في اجتماع استثنائي، بعد زيادة الضغوط التضخمية العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.

 

روسيا اليوم

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