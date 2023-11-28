السعوديّة تفوز بتنظيم "إكسبو 2030"

الوكيل الإخباري

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- نجحت العاصمة السعودية الرياض في خطف أنظار العالم، والفوز بتنظيم معرض “إكسبو 2030” الدولي، بعد انتهاء عملية التصويت الالكتروني للدول المشاركة، مساء اليوم الثلاثاء في باريس، وبعد منافسة من مدينة "بوسان" الكورية.وفور الإعلان عن فوز مدينة الرياض بشرف تنظيم 'إكسبو 2030'، غطت الألعاب النارية سماء العاصمة، وتحديداً من مركز الملك عبدالله المالي.ويعد فوز الرياض بتنظيم اكسبو 2030 تتويجًا لرؤية المملكة 2030 الطموحة بقيادة ولي العهد السعوديّ الأمير محمد بن سلمان، واثباتاً لثقة العالم بقدرة السعودية على تنظيم هذا الحدث النوعي الدولي المهم.والجدير بالذكر أن العاصمة الفرنسية باريس قد استضافت مساء اليوم الثلاثاء التصويت، بمشاركة 170 دولة حدد تصويتها المدينة المضيفة لمعرض اكسبو 2030.