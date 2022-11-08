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الثلاثاء، 08-11-2022 12:23 م

الصين: ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 3.0524 تريليون دولار أميركي

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الوكيل الإخباري - قالت البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، أن احتياطيات النقد الأجنبي الصينية ارتفعت إلى 3.0524 تريليون دولار أميركي بنهاية تشرين الأول الماضي، بزيادة 23.5 مليار دولار أميركي عن الشهر السابق.

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وازدادت هذه الاحتياطيات بمقدار 0.77 بالمائة قياسا إلى نهاية أيلول من العام الحالي.


وأرجعت الهيئة زيادة احتياطيات النقد الأجنبي في تشرين الثاني إلى التأثير المجمع لتحويل العملات والتغيرات في أسعار الأصول.


وقالت إنه بسبب توقعات السياسة النقدية والبيانات الاقتصادية الكلية لدى الدول الكبرى، انخفض مؤشر الدولار الأميركي بشكل طفيف، فيما شهدت أسعار الأصول المالية العالمية تفاوتا الشهر الماضي.


وأضافت أنه من المتوقع أن تبقى احتياطيات النقد الأجنبي الصينية مستقرة بشكل عام مع الدعم الناجم عن المرونة القوية والإمكانات الكبيرة والفضاء الواسع للتحرك والأسس السليمة طويلة المدى للاقتصاد الصيني.

 

بترا

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