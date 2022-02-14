الثلاثاء 15-02-2022
الوكيل الاخباري

البرهان يعين الفريق ياسين إبراهيم وزيرا مكلفا للدفاع

الحنيطي: الملك سيعلن أخباراً جيدة للمتقاعدين العسكريين غداً وهدية خاصة من جلالته لأفراد المنطقة الشرقية

العجارمة ينصح الحكومة: أوقفوا الملاحقة بدلاً من العفو العام

أمسية شعرية وفنية بمنتدى الرّصيفة الثقافي

الرئيس الأوكراني: احتمال أن يبدأ الهجوم الروسي الأربعاء

مكافحة الفساد تطلب تقارير دوام موظفي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

أردنية العقبة توفر تسهيلات لطلبة الثانوية

خبير قانوني: العفو العام له تبعات اجتماعية واقتصادية جسيمة

أمريكا تعلن نقل سفارتها من العاصمة الأوكرانية كييف

البلبيسي: تأخر المواطنين بتلقي المطاعيم سيؤخر من رفع القيود.. والتفتيش لن يتوقف

الإثنين، 14-02-2022 01:56 م

الضريبة تدعو المكلفين لتقديم إقرار الدخل لعام 2021

427870_8_1644839282


الوكيل الإخباري - دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، اليوم الاثنين، المكلفين الملزمين إلى ضرورة المبادرة لتقديم إقرارات ضريبة الدخل عن عام 2021 ودفع المبالغ المعلنة فيها إلكترونيا في أقرب وقت ممكن، وعدم تأخير تقديمها حتى نهاية الفترة القانونية.اضافة اعلان


وأشار مدير عام الدائرة الدكتور حسام أبو علي إلى أن الشخص الطبيعي من (المستخدمين والأفراد) ملزم بتقديم إقرار ضريبة الدخل حال تجاوز دخله الإجمالي السنوي من كافة مصادر الدخل أو من أنشطة الأعمال، بما فيها الرواتب والأجور 9 آلاف دينار لغير المعيل، و18 ألف دينار للمعيل.

وبيّن أبو علي أن اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والأجور شهريا من جهة العمل لا يعفي المكلفين الذين تتجاوز دخولهم السنوية الحد المقرر للإعفاءات من تقديم إقرارات ضريبة الدخل.

يذكر أنه بإمكان المكلفين الذين يحملون أرقاما ضريبية من غير المشتركين بخدمات ‏الحكومة الإلكترونية الحصول على كلمة سر تمكنهم من التعامل والحصول على خدمات الدائرة ‏إلكترونيا دون مراجعة الدائرة، وذلك من خلال موقع الدائرة الإلكتروني.

وأوضح أبو علي أنه بإمكان المكلفين في حال فقدان أو نسيان كلمة السر الخاصة بهم لاستخدام ‏الخدمات الإلكترونية التي توفرها الدائرة، استرجاعها والحصول عليها إلكترونيا ‏دون الحاجة لمراجعة الدائرة.‏

من جهة أخرى، دعت الدائرة المدراء الماليين إلى ضرورة توريد اقتطاعات مبالغ ضريبة الدخل من الرواتب والأجور للمستخدمين والموظفين بشكل شهري بما يتناسب مع حجم الإعفاءات الشخصية والعائلية التي أقرها قانون ضريبة الدخل والذي حدد حجم الإعفاءات الشخصية والعائلية بتسعة آلاف دينار لكل منهما.

كما دعت إلى ضرورة توريد اقتطاعات الرواتب شهريا عن أي مستخدم أو موظف أعزب أو غير معيل زاد راتبه أو دخله الشهري الإجمالي على 750 دينارا والمعيل إذا زاد راتبه أو دخله الشهري الإجمالي على 1500 دينار.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
Saudi stocks44

البورصة السعودية تشهد أول إدراج في 2022

61c0622708a91

مع قرب إقرار الموازنة .. أكثر من 10.5 مليار دينار نفقات عامة وقرابة 2 مليار عجز

10166873713131261947837773032713

ارتفاع الرقم القياسي لأسعار تجارة الجملة العام الماضي

215371_20_1625998945

انطلاق اعمال ملتقى العقبة الاقتصادي غدا الثلاثاء

M63A4562

الحكومة : ارتفاع اسعار المحروقات عالميا

0L5A0960

الخرابشة يشارك في مؤتمر مصر الدولي للبترول

أخبار متعلقة
69a17703-2cca-4952-a8f1-a6ecef1600fd

خبير اقتصادي: رفع الرواتب في الأردن لـ 500 دينار على الأقل بات امراً مُلحاً

120222516332792553433

الضريبة: 56 ألفا و200 اقرارا قدم إلكترونيا الشهر الماضي

1643118864816

الضريبة تصدر دليل إعداد التقرير الخاص بالدول حول الأسعار التحويلية

619c76d74c59b732685e5aa6

ابو عاقولة: حركة نقل البضائع لم تتأثر بمحاولات التهريب على الحدود الشمالية

البنك المركزي (7)

ميزانية البنك المركزي تصل إلى 17.68 مليار دينار

d3d29ea2-14b9-4b1c-89f9-18744c6aa86c

هام حول اقتطاع وتوريد الضريبة من الرواتب الشهرية