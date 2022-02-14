الضريبة تدعو المكلفين لتقديم إقرار الدخل لعام 2021

الوكيل الإخباري -

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دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، اليوم الاثنين، المكلفين الملزمين إلى ضرورة المبادرة لتقديم إقرارات ضريبة الدخل عن عام 2021 ودفع المبالغ المعلنة فيها إلكترونيا في أقرب وقت ممكن، وعدم تأخير تقديمها حتى نهاية الفترة القانونية.وأشار مدير عام الدائرة الدكتور حسام أبو علي إلى أن الشخص الطبيعي من (المستخدمين والأفراد) ملزم بتقديم إقرار ضريبة الدخل حال تجاوز دخله الإجمالي السنوي من كافة مصادر الدخل أو من أنشطة الأعمال، بما فيها الرواتب والأجور 9 آلاف دينار لغير المعيل، و18 ألف دينار للمعيل.وبيّن أبو علي أن اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والأجور شهريا من جهة العمل لا يعفي المكلفين الذين تتجاوز دخولهم السنوية الحد المقرر للإعفاءات من تقديم إقرارات ضريبة الدخل.يذكر أنه بإمكان المكلفين الذين يحملون أرقاما ضريبية من غير المشتركين بخدمات ‏الحكومة الإلكترونية الحصول على كلمة سر تمكنهم من التعامل والحصول على خدمات الدائرة ‏إلكترونيا دون مراجعة الدائرة، وذلك من خلال موقع الدائرة الإلكتروني.وأوضح أبو علي أنه بإمكان المكلفين في حال فقدان أو نسيان كلمة السر الخاصة بهم لاستخدام ‏الخدمات الإلكترونية التي توفرها الدائرة، استرجاعها والحصول عليها إلكترونيا ‏دون الحاجة لمراجعة الدائرة.‏من جهة أخرى، دعت الدائرة المدراء الماليين إلى ضرورة توريد اقتطاعات مبالغ ضريبة الدخل من الرواتب والأجور للمستخدمين والموظفين بشكل شهري بما يتناسب مع حجم الإعفاءات الشخصية والعائلية التي أقرها قانون ضريبة الدخل والذي حدد حجم الإعفاءات الشخصية والعائلية بتسعة آلاف دينار لكل منهما.كما دعت إلى ضرورة توريد اقتطاعات الرواتب شهريا عن أي مستخدم أو موظف أعزب أو غير معيل زاد راتبه أو دخله الشهري الإجمالي على 750 دينارا والمعيل إذا زاد راتبه أو دخله الشهري الإجمالي على 1500 دينار.