العراق.. النفط بصدد تطبيق قرار المحكمة بإدارة حقول النفط والغاز شمال البلاد

الوكيل الاخباري- قالت شركة تسويق النفط العراقية‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬“سومو“، اليوم الإثنين، إن وزارة النفط اتخذت كل الخطوات اللازمة لتطبيق قرار المحكمة الاتحادية القاضي بأن تكون إدارة حقول النفط والغاز بشمال العراق خاضعة لسلطة الوزارة الاتحادية وبالتعاون مع سلطات إقليم كردستان، وفق ما نقلته، وكالة ”رويترز“.



وكانت المحكمة الاتحادية في العراق، قضت بأن قانونا للنفط والغاز ينظم صناعة النفط في كردستان العراق غير دستوري، وطالبت السلطات الكردية بتسليم إمدادت الخام إلى الحكومة الاتحادية.



والإقليم شبه المستقل لديه احتياطيات نفطية غير مستغلة وعقود مربحة للمشاركة في الإنتاج وبيئة آمنة دفعت شركات نفط دولية على مدار الأعوام القليلة الماضية للتعهد باستثمار مليارات الدولارات هناك.

اضافة اعلان

ارم