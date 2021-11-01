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الإثنين، 01-11-2021 03:30 م

العراق يعتزم توقيع عقود مع السعودية للاستثمار في مجالات الطاقة

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الوكيل الإخباري-قال وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، اليوم الإثنين، إن العراق يعتزم توقيع عقود تقدر بعشرات مليارات الدولارات مع السعودية، للاستثمار في مجالات الطاقة.

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وأوضح، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "الصباح" العراقية الرسمية، أن " العراق يعتزم توقيع عقود تقدر بعشرات مليارات الدولارات مع السعودية للاستثمار في قطاعات الغاز والطاقة البديلة والمياه والصناعات البتروكيمياوية".


وأكد وزير النفط العراقي أن "المملكة العربية السعودية ترى أن خطط التنمية المستدامة في البلدين تتوافق في السنوات الأخيرة مع خطة التنمية الألفية المستدامة لعام 2030، وأطرها المؤسسية في البلدين والمنطقة العربية، كدولتين نفطيتين تتصدران قائمة المصدرين للنفط الخام في الأسواق العالمية". 

 

روسيا اليوم

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