الإثنين 08-05-2023
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النفط يستقر مع بدء انحسار المخاوف من الركود عالميا

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الإثنين، 08-05-2023 06:43 ص

النفط يستقر مع بدء انحسار المخاوف من الركود عالميا

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الوكيل الاخباري - استقرت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة الاثنين حيث بدأت المخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة في الانحسار بعد أن تسببت في هبوط الأسعار على مدى ثلاثة أسابيع متتالية للمرة الأولى منذ نوفمبر.

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أدت المخاوف من أن تؤدي الأزمة المصرفية بالولايات المتحدة لإبطاء الاقتصاد وتراجع الطلب على الوقود في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم إلى انخفاض خام برنت 5.3 بالمئة الأسبوع الماضي، ودفعت خام غرب تكساس الوسيط للهبوط 7.1 بالمئة رغم الانتعاشة الكبيرة أمس الجمعة والتي شهدت ارتفاع كل خام 4 بالمئة.


وساعد تقرير أفضل من المتوقع للوظائف بالولايات المتحدة لشهر أبريل وضعف الدولار وترقب المتعاملين للاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها المعروفين معا باسم أوبك+ في يونيو القادم.


تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو سنت واحد إلى 75.29 دولار للبرميل بحلول الساعة 0242 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي الوسيط بنحو سنت واحد إلى 71.35 دولار، بحسب بيانات "رويترز".

 

سكاي نيوز


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