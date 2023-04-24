انخفاض أسعار الذهب عالمياً

الوكيل الاخباري - تراجعت أسعار الذهب اليوم الإثنين للجلسة الثانية على التوالي، حيث تحول تركيز المستثمرين إلى اجتماعات مجلس الاحتياطي الفدرالي لاستيضاح استراتيجياته لرفع أسعار الفائدة ، حيث تزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة سبائك الذهب التي لا تدر أي عوائد.



وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1980.89 دولار للأونصة واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1990.20 دولار، وفق شبكة سي إن بي سي الاقتصادية .

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