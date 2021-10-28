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الخميس، 28-10-2021 03:25 م

انخفاض إنتاج السيارات في بريطانيا للشهر الثالث على التوالي

بريطانيا 2


الوكيل الإخباري - انخفض عدد السيارات المصنعة في المملكة المتحدة للشهر الثالث على التوالي.

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وقالت جمعية مصنعي وتجار السيارات، اليوم الخميس، إن الإنتاج انخفض بنسبة 5ر41 بالمئة في أيلول الماضي، وبواقع 67 ألفا و169 سيارة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حيث تعد أسوأ حصيلة إنتاج لشهر ايلول منذ عام 1982.


وقال المدير التنفيذي للجمعية، مايك هاويس، "الانخفاض في إنتاج السيارات خلال الشهر الماضي يكمل التوجه المقلق الذي جرى رصده خلال الثلاثة أشهر الماضية"، مضيفاً أن القطاع مستمر في مواجهة تداعيات جائحة كورونا".

 

بترا


 




 

 


 

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