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السبت، 14-01-2023 09:02 ص

انفجار بخط أنابيب غاز في ليتوانيا ولا ضحايا

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الوكيل الإخباري - ألحق انفجار في شمال ليتوانيا امس الجمعة، أضرارا بخط أنابيب الغاز "أمبر غريد" الذي يربط دول البلطيق ببولندا، من دون أن يخلّف ضحايا، وفق ما أعلنت الشركة المشغلة المحلية عبر موقعها الإلكتروني.

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وبحسب بيان صادر عن الشركة فإنه "في حوالي الساعة الخامسة مساء وقع انفجار في خط أنابيب غاز أمبر غريد في منطقة باسفاليس.


وأوضحت أن الانفجار وقع في أحد الأنبوبين في الخط بعيدا عن المباني السكنية، وأن الحريق الذي تسبب به "يتم إخماده".


وقال المدير التنفيذي للشركة نيموناس بيكنيوس في البيان، "بدأنا على الفور بالتحقيق في ملابسات الحادث والتأكد من إمداد المستهلكين بالغاز".


وأضافت الشركة أن خط أنابيب الغاز الذي اندلع فيه الحريق يستُخدم لتزويد شمال ليتوانيا بالغاز ونقله إلى لاتفيا المجاورة. ( وكالات )


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